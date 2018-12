Lyon : un accident de voiture cette nuit au carrefour Dusquesne-Foch

Un accident de voiture est survenu vers 4h30 du matin au carrefour entre la rue Duquesne et l'avenue Foch.

Sept véhicules de pompiers, deux du Samu et trois de police ont été mobilisé cette nuit dans la 6e arrondissement. Au carrefour entre la rue Duquesne et l'avenue Foch, un accident de voiture s'y est déroulé. Quelques minutes après, des membres de l'association "Et 6 c'était vous ?" se sont rendus sur place. Créée après le décès d'Anne-Laure Moreno, fauchée par un automobiliste qui avait grillé le feu rouge entre le cours Vitton et la rue Garibaldi et n'avait pas porté secours aux victimes, l'association milite pour la sécurisation des carrefours du 6e arrondissement et pour la requalification de certaines infractions au Code de la route en homicide volontaire. Selon nos informations, le père d'Anne Laure Moreno est entendu en ce moment au commissariat sur ce qu'il s'est passé après le choc de cette nuit. Du côté de l'association, l'un des membres craint un "classique de la délinquance routière combinant alcool, vitesse excessive et délit de fuite". Pour l'heure, le nombre de personnes impliquées dans l'accident ainsi que la situation des victimes n'est pas connue.