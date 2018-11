Procès du cours Vitton : 7 ans de prison pour le chauffard

Le conducteur du véhicule qui a tué sur le cours Vitton (Lyon 6e) Anne-Laure Moreno et gravement blessé son ami le 23 octobre 2016 a été condamné à 7 ans de prison et 10 ans d'interdiction de passer le permis.

Sept ans de prison fermes. C'est la peine qui a été prononcée à l'encontre du conducteur de la voiture qui a mortellement fauché Anne-Laure Moreno (28 ans) le 23 octobre 2016. Après un an d'instruction, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné pour “homicide involontaire”. Une peine proche des réquisitions du procureur de la République qui avait demandé 8 ans de prison le 22 octobre dernier lors du procès. Le chauffard a en outre reçu une interdiction de passer le permis pendant 10 ans. Concernant le passager de la voiture, il a été condamné à huit mois de prison ferme pour “non-assistance à personne en danger” pour avoir fui après l'accident.

Pour rappel, Anne-Laure Moreno avait été tuée lors de cet accident et son amie gravement blessée dans la nuit du 23 octobre 2016. L'homme condamné ce lundi avait grillé un feu rouge, et percute un second véhicule qui avait été projeté sur les deux amies qui rentraient à pied. Le chauffard roulait deux fois au-dessus des limitations de vitesse, et sans assurance. Deux autres passagers étaient présents dans le véhicule du chauffard, mais n'ont pas comparu le 22 octobre dernier. La famille d’Anne-Laure Moreno avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature estimant que le travail d’instruction n’a pas respecté les règles demandées par la chambre d’instruction. Les proches de la victime ne comprennent pas que deux occupants de la voiture n’aient pas été mis en examen pour “omission de porter secours” aux victimes, alors qu’ils étaient restés aux abords de l’accident sans porter assistance aux jeunes filles, “se faisant passer pour des piétons qui avaient eux-mêmes été percutés par la voiture”, racontait Laurent Bohé, l’avocat de la famille de la victime.

Depuis l'accident, la métropole de Lyon a annoncé que des travaux de réaménagement auront lieu sur le cours Vitton avec notamment le passage à deux voix, l’élargissement des trottoirs et la création d’une piste cyclable à contresens.