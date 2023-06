Lyon-Turin : le mur d'Hannibal

Personne ne voit le bout du tunnel de ce serpent de mer. Les "pour" et les "anti" se font face. Sans se comprendre. Un mur les sépare.

Alors que personne ne voit le bout du tunnel Lyon-Turin, le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre va manifester ce week-end contre le projet ferroviaire. Épaulés par le collectif italien No-Tav, créé contre la création du Lyon-Turin, les organisateurs français ont prévu de manifester samedi dans la vallée de la Maurienne. Ce malgré, un arrêté d’interdiction de manifester pris, jeudi dernier, par le préfet de Savoie François Ravier : "considérant la volonté affichée par certains de mettre fin aux travaux, nous craignons des intrusions et des dégradations sur les chantiers"

Lyon - Turin : "trop consommateur de fonds publics" et "trop destructeur de l'environnement" ?

Alors que les tensions montent dans la vallée de la Maurienne, les associations France Nature Envrionnement et sa déclinaison locale profitent de l'occasion pour enfoncer un peu plus le projet de percement sous les Alpes. "Les conditions politiques en faveur du report modal n’étant pas réunies, FNE est opposé au projet de ligne nouvelle Lyon-Turin, qui est trop consommateur de fonds publics et trop destructeur de l'environnement."

En 2014, la FNE e et la FRAPNA Rhône-Alpes avaient lancé et perdu un recours en justice contre la déclaration d’utilité publique (DUP) du Lyon-Turin, sur les questions d'impacts environnementaux côté français.

Le maire écologiste de Lyon fermement opposé au Lyon-Turin

Pour mémoire, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, rappelle régulièrement qu'il est "fermement opposé" au projet, qu'il considère comme "une aberration écologique". Une position au diapason des élus verts de la Métropole qui demandent la modernisation de la ligne historique Lyon-Modane, ouverte au XIXe siècle et toujours en activité depuis, au lieu d'une nouvelle ligne avec le tunnel.

"Le Lyon-Turin va dans le sens de l'histoire"

Pour Gilles Gascons, maire (LR) de Saint-Priest, initiateur du rassemblement des 42 maires de la Métropole de Lyon en faveur du Lyon-Turin, "le Lyon-Turin va dans le sens de l'Histoire" défend-t-il dans l'émission "6 minutes chrono" de Lyon Capitale. "Quand on parle de décarbonation à horizon 2050, on ne peut pas passer à côté de ce projet. Le dogmatisme vert aujourd'hui a bloqué ce principe, non pas parce qu'il doit financer une grande partie Lyon-Turin, mais c'est l'image que cela peut renvoyer au monde économique. Il ne faut pas oublier que la Métropole de Lyon est quand même la deuxième métropole de France sur le volet du développement économique, et puis le message que nous envoyons à nos amis italiens, l'image que nous renvoyons au niveau de l'Europe et sur le plan national. Il était de mon devoir de rassembler la majorité des maires pour pouvoir signer cet accord pour que l'on puisse avancer sur le sujet et de la bonne manière."

Va-t-on un jour voir le bout du tunnel...

Voire aussi : "Le Lyon-Turin va dans le sens de l'Histoire" (vidéo)