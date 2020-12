Lyon : travaux et perturbations sur les routes

Les conditions de circulation devraient être perturbées encore ce week-end sur différents axes. Le point sur le trafic en ville et sur la périphérie.

Dans le 2e arrondissement, sur le Cours Charlemagne, la route est coupée en direction du nord, à hauteur de la rue Paul Montrochet. Des travaux pour le réseau Sytral qui dureront jusqu'au 18 décembre.

Toujours dans le 2e arrondissement, sur le Pont Galliéni cette fois, des travaux d'entretien sont en cours, la route est donc coupée.

Dans le 3e arrondissement de Lyon, rue Paul Bert, à hauteur de la rue des Cuirassiers, la chaussée est réduite dans les deux sens et ce jusqu'au 18 décembre prochain. En cause, des travaux de voirie, la circulation risque donc d'être ralentie.

Dans le 9e arrondissement, sur le Pont de l'Ile Barbe, la route est coupée pour des travaux "de mise en sécurité". La déviation passe par le pont Paul Bocuse ou le pont Schuman.

Sur la Nationale 346, à hauteur de Chassieu, au kilomètre 36, un accident de voiture provoque des ralentissements.

Plus loin, sur l'A7 en direction de Paris, entre le noeud de Ternay et Solaize, "des travaux d'aménagement de la voirie" ont lieu jusqu'au 11 décembre. Il y a une réduction des voies et des perturbations à prévoir.

En 2021, à partir du 5 mars, l'avenue Georges Pompidou sera coupée dans les deux sens, entre la rue de la Villette et le boulevard Vivier Merle, pour les travaux du Grand Projet de la Part-Dieu.