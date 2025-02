Lieu, horaire, cause... Tout savoir sur la mobilisation qui se tiendra à Lyon ce dimanche 9 février contre l'administration Trump.

Un appel à manifester a été lancé pour ce dimanche 9 février à Lyon. Le Collectif Fiertés en Lutte organise un rassemblement place de la République à 14h pour dénoncer les premières décisions de l’administration Trump.

Le président américain a récemment signé un décret interdisant aux athlètes transgenres de participer aux compétitions féminines. Dans son discours d’investiture, il a également affirmé que les États-Unis ne reconnaîtraient que deux genres, qualifiant les identités trans de "délire".

"Une opposition à l'extrême droite"

Les militants dénoncent des mesures "transphobes et racistes" et souhaitent réaffirmer leur solidarité avec les personnes LGBTIAQ+. Ce rassemblement se veut aussi une opposition à "l’extrême droite qui se distille en Europe et en France". Cet appel à la mobilisation a aussi été relayé par les mouvements féministes et antifascistes lyonnais.