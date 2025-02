Le spectre d’un dérapage budgétaire plane sur les JO d’hiver 2030

Les Alpes françaises organiseront dans cinq ans les Jeux olympiques. Mais cet hiver, des prévisions de l’État douchent l’enthousiasme en évoquant un potentiel dérapage.

Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, les deux présidents de Région qui ont décroché à l’hiver 2023 l’organisation des JO 2030 dans les Alpes françaises, ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été prévenus. Plusieurs rapports de l’Inspection générale des finances (IGF), révélés par France 2, alertent sur un probable dérapage financier à la fin de l’aventure olympique hivernale dont le budget est fixé à 3 milliards d’euros. Au printemps, l’IGF lançait un premier avertissement : “La prévision de déficit se révèle optimiste et doit être réévaluée.” À l’été, les inspecteurs des finances se chargeaient de la mise à jour : “Le résultat prévisionnel du Cojop (comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques) présente d’emblée un déséquilibre, que la mission évalue entre 850 et 900 millions d’euros (M€), à couvrir par les collectivités publiques.” “Les inspecteurs de l’IGF se sont basés sur des éléments qui ne sont pas encore complètement stabilisés”, fait valoir la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La majorité LR préfère s’en remettre à une étude commandée par Michel Barnier avant de quitter Matignon sur le financement des JO 2030 afin de réduire la facture.