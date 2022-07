Lyon - Tour de France : Doucet tend la main à Prudhomme

Le maire de Lyon Grégory Doucet va rencontrer à la rentrée, début septembre, le patron du Tour de France Christian Prudhomme. L'occasion d'une discussion franche entre les deux hommes.

Après la polémique née il y a deux ans (lire ici), place au débat constructif. Interrogé ce vendredi par le site ActuLyon sur un possible retour du Tour de France à Lyon, Christian Prudhomme a livré le fond de sa pensée. "Mais il faut avant tout que la ville soit candidate !, a déclaré le patron de la Grande Boucle. On a chaque année plus de 300 candidatures, dont une quinzaine de départements, pour une trentaine de places. Nous sommes des locataires et nous allons là où l’on souhaite nous accueillir. C’est aussi simple que ça !".

Prudhomme : "Nous allons là où l’on souhaite nous accueillir"

Selon lui, Amaury Sport Organisation (ASO) parvient bien à collaborer avec des mairies tombées dans l'escarcelle des écologistes. "Nous sommes partis de Tours l’année dernière, ville dirigée par un maire écologiste, et cela s’est très bien passé, a assuré Christian Prudhomme. La diversité parmi les écologistes ne vous a sans doute pas échappée".

Doucet ne ferme pas la porte

De son côté, la Ville ne ferme pas la porte à un éventuel retour, entre Rhône et Saône, du 3e événement sportif planétaire. En effet, selon nos informations, Grégory Doucet va rencontrer à la rentrée de septembre Christian Prudhomme. L'occasion, après des passes d'armes par presse interposée, de faire un point sur les attentes des uns et des autres. Comme il l'a déjà fait savoir, l'édile de Lyon souhaite que le Tour de France fasse davantage pour le sport féminin avec, notamment, la création d'un tour féminin qui s'élancera pour la première fois le 24 juillet des Champs-Elysées. Le maire écologiste souhaite également que les organisateurs du TDF mettent en place, de manière pérenne, des actions éco-responsables (bilan carbone, déchets...). Affaire à suivre...