Lyon : touchées par une panne, 50% des stations Velo’v indisponibles 

Le réseau Velo’v est touché par une panne importante. Environ 50% des stations de la métropole de Lyon sont indisponibles depuis ce mercredi matin.

Le service de vélos en libre-service de la Métropole de Lyon est touché par une panne importante ce mercredi matin. Conséquence, la moitié des stations permettant de récupérer ou déposer un vélo’v sont indisponibles.

Sur ses bornes, Vélo’v indique que la panne est liée à l'un de ses deux opérateurs télécom, "ce n’est pas un problème de Vélo’v en lui-même", assure-t-on à Lyon Capitale du côté de l'exploitant de Velo'v. Selon nos informations le problème viendrait de l'opérateur Vodafone, touché par une panne européenne, qui opère sur la moitié des bornes du réseau. Les équipes techniques sont actuellement à l'œuvre pour résoudre le problème qui aurait commencé aux environs de 22 heures, mais pour l'heure difficile de savoir quand celui-ci à commencer et à quelle heure il pourrait être résolu.

"Le système n’est pas complètement à l’arrêt. Il faut utiliser l'application pour voir les stations qui sont fonctionnelles ou pas"

Trouver une station qui fonctionne via l'application

Pour l'heure, il est également précisé que "si vous avez déposé un vélo sur une de ces bornes vous ne pourrez en louer un second qu’après al résolution de l’incident". Afin de savoir quelles stations fonctionnent ou non vous pouvez utiliser l'application Velo'v sur laquelle les stations indisponibles sont indiquées par un logo marquant un problème de connexion. Les autres fonctionnent normalement. Cela permet donc de suivre la situation en temps réel.

Dans un communiqué publié en milieu de matinée, Velo'v précise que "les locations via l’application et le top guidon vont être rétablies d’ici la fin de la journée et au plus tard demain". Par ailleurs, si vous avez loué un vélo et que votre application est désormais bloquée vous pouvez contacter le service client de Vélo’v.