Lyon TCL : le réseau bus perturbé en soirée à cause de travaux

Des travaux de voirie ayant lieu secteur Presqu'île durant le mois d’octobre, de nombreuses lignes de bus sont impactées à Lyon.

Du lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre, puis du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2019, de 20h30 à 00h50, des travaux de voirie ont lieu secteur Presqu'île. Le nord de la rue de la république étant fermé à la circulation, plusieurs lignes de bus voient leur terminus être modifié.

Ainsi, la ligne C3 effectue un terminus exceptionnel à l’arrêt Cordeliers (arrêt provisoire rue Grolée-Eglise St Bonaventure). Les arrêts Hôtel de Ville Louis Pradel, Terreaux La Feuillée et Gare Saint-Paul ne sont plus desservis.

La ligne C13 Nord effectue un terminus exceptionnel à l’arrêt à Terreaux La Feuillée. Départ en direction de Montessuy à l’arrêt Terreaux Tobie Robatel.

La ligne C13 Sud effectue un terminus exceptionnel à l’arrêt Cordeliers, l’arrêt Hôtel de ville Louis Pradel n’est plus desservi (arrêt provisoire Rue Grolée).

La ligne C14 est déviée dans les deux sens de circulation. Les arrêts de Cordeliers à Terreaux La Feuillée ne sont plus desservis. En direction de Jean Macé, se reporter à l’arrêt Cordeliers de la ligne 27 et à l’arrêt Cordeliers de la ligne 40. En direction des Sources l’arrêt Cordeliers est reporté à l’arrêt du même nom des lignes C5 et 9.

La ligne C18 en direction d’Hôtel de Ville Louis Pradel effectue un terminus exceptionnel à l’arrêt Mairie du 1er, arrêt de la ligne C3 rue d’Algérie. Les arrêts Terreaux Tobie Robatel, Musée des Beaux-Arts et Hôtel de Ville Louis Pradel ne sont plus desservis. Départ en direction de Croix-Rousse à l’arrêt Terreaux Tobie Robatel.

La ligne 19 effectue un terminus exceptionnel à l’arrêt Terreaux La Feuillée.

La ligne S6 effectue un terminus à l’arrêt Terreaux Tobie Robatel.