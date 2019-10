Lyon : TCL change de site Internet, adieu la simplicité ?

Les transports en commun lyonnais s'offrent un site Internet moderne dans un contexte marqué par la concurrence des applications tierces comme Transit ou Moovit. Plus beau, le nouveau site perd-il en simplicité ?

TCL s'offre un nouveau site Internet, une refonte majeure qui doit lui permettre de faire face à la concurrence toujours plus forte des applications tierces comme Transit ou Moovit. Cette nouvelle page est effectivement plus "design" avec de grandes photos en haut pour amener vers des informations et rubriques, mais cela se fait au détriment du poids de la page qui pourrait se ressentir sur les connexions les plus légères. TCL a chargé la mule et ces bannières peuvent donner l'impression que la simplicité a été légèrement sacrifiée sur l'autel de la communication institutionnelle.

Le plus important arrive vite, mais...

Heureusement, le plus important arrive rapidement avec la possibilité de trouver facilement son trajet en renseignant son point de départ et d'arrivée (la case "accessible aux personnes à mobilité réduite" est au passage une excellente idée). On regrettera la présence systématique dans les résultats d'une carte qui peut nuire la lisibilité et la navigation, surtout lorsqu'on ne cherche que des horaires ou le nom de l'arrêt. Dans la recherche de l'itinéraire, il est possible de choisir ses préférences en matière de mode, y compris vélo. Néanmoins, impossible de demander au système de ne pas proposer les trajets via Rhônexpress.

L'information trafic est présente juste en dessous, mais nécessite toujours un clic pour obtenir des détails. Enfin, il est possible de choisir le meilleur tarif en renseignant rapidement ses besoins et envies via un formulaire sans inscription (là encore une bonne initiative). Par ailleurs, les applications iPhone et Android devraient arriver dès cette semaine comme cela avait été annoncé par TCL dès début 2019.

En l'état actuel, ce n'est donc pas ce nouveau site qui permettra d'obtenir les informations le plus rapidement possible et sans "blabla". Une version légère serait toujours la bienvenue. Si TCL propose une belle vitrine, les applications concurrentes comme Transit ou Moovit ont encore de beaux jours devant elles grâce à des interfaces parfois réduites pour offrir rapidement le plus utile.