Lyon Street Food Festival : le programme de ce dimanche 26 juin

Le dernier jour est arrivé pour le Lyon Street Food Festival. Rendez-vous aux usines Fagor dans le 7e arrondissement pour une belle fin de programme.

C'est déjà la fin pour le Lyon Street Food Festival ! Il ne vous reste plus qu'aujourd'hui pour découvrir la gastronomie lyonnaise sous son angle le plus festif. Ce dimanche 26 juin, le festival est ouvert de 11h à 22h30, toujours au sein des anciennes usines Fagor (métro Debourg).

Les chefs

Dernier jour mais pas des moindres pour cet événement unique autour de la street food. Les amateurs de l'émission culinaire Top chef sur M6 pourront rencontrer Wilfried Romain, l'un des concurrents de la saison 13. Il y aura aussi Anthony Bonnet, chef une étoile de La cour des loges. Ou encore les Les Nanas de la Food Sphere, Flora Mikula et Beatriz Gonzalez. Les chefs étoilés de Paul Bocuse ne sont plus là, mais ceux de l'Institut Bocuse restent pour la dernière journée. Les représentants de la cuisine portugaise et asiatique vous attendent dans leurs espaces réservés. Foodtrucks et barbecue vous attendront aussi malgré la pluie.

Des concerts

Trois concerts seront proposés aujourd'hui : le groupe Spelim à 17h30, Mazald4 à 18h45 et LGMX à 20h30. D'autres animations sont prévues notamment par le collectif Ma Fresque. L'espace Arcadia autour des jeux rétro reste ouvert aux petits et grands. Et pour finir, un grand nombre d'ateliers sont toujours proposés autour du vin, du fromage, des cocktails ou encore de la cuisine zéro déchets. En bref, une dernière journée bien remplie à laquelle les familles sont invitées à participer !

Le programme complet à retrouver ici et la billetterie là.