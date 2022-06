Le Lyon Street Food Festival a accueilli les chefs étoilés du restaurant Paul Bocuse samedi 25 juin.

Eh oui, il est possible de mixer gastronomie et street food. C'est en tout cas ce qu'ont défendu les chefs du restaurant Paul Bocuse durant le Lyon Street Food Festival. Gilles Reinhardt et Olivier Couvin (tous deux Meilleur ouvrier de France) présentaient une recette de quenelle de brochet avec insert homard et sauce champagne.

Rencontré samedi 25 juin en soirée, Olivier Couvin explique à Lyon Capitale en quoi la participation du restaurant doublement étoilé à cet événement de la gastronomie lyonnaise était importante.