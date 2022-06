Les habitants de Lyon bénéficient, comme partout en France, de l'opération tranquillité vacances. Cette année, un nouveau système permet de s'inscrire en ligne.

Les vacances approchent et il va être temps de réfléchir, pour les chanceux qui partiront, à un moyen pour sécuriser leur maison. Comme chaque année, les forces de l'ordre propose l'opération tranquillité vacances. Et pour cet été, il est possible de faire la demande directement sur Internet. Mode d'emploi.

Comment s'inscrire ?

Le ministère de l'Intérieur modernise ses services. Première concernée, l'opération tranquillité vacances qui propose désormais une plateforme unique et commune à la police nationale et la gendarmerie. Via ce lien et avec vos identifiants France Connect, vous pourrez renseigner votre adresse et vos dates d'absence. La demande sera transférée au service de police ou de gendarmerie compétent sur votre lieu de résidence. Les onglets suivants vous engageront à indiquer les moyens d'accès à votre habitation, les personnes à contacter en cas de problème, etc. L'opération tranquillité vacances est possible en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer. Si vous ne pouvez pas faire la demande en ligne, vous pouvez toujours vous rendre en commissariat ou brigade de gendarmerie pour faire la demande en version papier.

Dissuader les malfaiteurs

Cette opération permet aux Français qui le souhaitent de signaler leur absence aux forces de l'ordre. Ceux-ci réaliseront des rondes à intervalle régulier autour de l'habitation. Un moyen de dissuader les malfaiteurs de venir vous cambrioler en votre absence. En cas de problème (dégradations, tentative d'effraction, cambriolages), les gendarmes ou policiers pourront vous le signaler.