Un homme accusé de plusieurs vols dans Lyon a été interpellé par la police lundi 14 mars. Il s'agit d'un suspect de 53 ans agissant toujours avec le même mode opératoire. Il se faisait passer pour un voisin, avant de s'introduire chez sa victime et de lui dérober ses effets personnels.

À la suite d'une enquête des forces de l'ordre, un homme de 53 ans a été interpellé lundi 14 mars à Caluire-et-Cuire. Il est accusé d'être l'auteur d'un vol perpétré six mois plus tôt, dans le 8e arrondissement de Lyon. Le suspect présumé s'était introduit dans la maison d'une femme de 90 ans alors qu'elle sortait les poubelles. Surpris en flagrant délits par la nonagénaire, le voleur avait alors alors tenté de se faire passer pour un voisin ayant retrouvé ses clés, avant de finalement prendre la fuite avec le sac de sa victime.

Mode opératoire similaire quelques mois plus tôt

Il est également suspecté d'avoir utilisé le même mode opératoire quelques mois plus tôt pour pénétrer chez une autre personne âgée, dans le 4e arrondissement de Lyon, assurant cette fois chercher "un papier et un crayon". Avant de s'envoler avec le portefeuille de sa victime. La présence de la même voiture sur les deux cambriolages et l'utilisation de la même méthode ont permis aux enquêteurs de remonter sa trace.

Lors de sa garde à vue, cet habitant de Caluire-et-Cuire, déjà connu des forces de l'ordre, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il doit être présenté au parquet ce mercredi 16 mars en vue d'un jugement en comparution immédiate.