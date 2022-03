Les opérations de maintenance qui sont sur le point de débuter sur la plateforme de Feyzin, au sud de Lyon, vont se dérouler pendant près de trois semaines, sans incidence sur l’approvisionnement du marché. Coût des opérations, 63 millions d’euros.

À compter du 23 mars et pendant près de neuf semaines, les équipes de TotalÉnergies de la plateforme de Feyzin seront à pieds d’oeuvre pour assurer la maintenance d’une partie des unités pétrochimiques du site installé au sud de Lyon. Au total, quatre unités seront arrêtées, ouvertes, nettoyées puis inspectées avant de réaliser "les travaux et les investissements permettant de renforcer la sécurité et le respect de l’environnement et d’apporter des améliorations techniques notamment de performance énergétique", précise le groupe dans un communiqué.

Un chantier à 63 millions d'euros

Réalisé tous les 6 à 7 ans, ce chantier de grande ampleur doit coûter 63 millions d’euros à l’entreprise, dont 15 millions seront notamment dédiés au remplacement du nez de la torche qui brûle de temps à autre au-dessus du site. Ce sont près de 170 entreprises et 1 500 personnes qui seront mobilisées le temps de l’arrêt des unités.

L’approvisionnent du marché, lui, ne devrait pas être perturbé par ces travaux de maintenance, TotalÉnergies assure en effet que les unités de raffinage du site continueront, elles, de fonctionner normalement.