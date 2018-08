Lyon Saint-Exupéry : parking abandonné, clients bloqués

Le parking privé Easy Park, relié à Lyon Saint-Exupéry, pourrait bientôt disparaître.

Mais où est donc Easy Park ? La question brûle les lèvres des clients et des salariés depuis plus d’un mois. Ce parking low cost de Saint-Laurent-de-Mure est spécialisé dans l’accueil et le transport en navette des clients jusqu’à l’aéroport de Saint-Exupéry. Leur voiture est gardée pour un moindre coût. Seulement voilà, jeudi prochain, la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Lyon doit examiner le dossier du parking, et décider ou non de sa liquidation. Le Progrès révèle que depuis plus d’un mois, le propriétaire a déserté les lieux, laissant ses employés sans salaire depuis plusieurs mois. Beaucoup d’ailleurs n’assurent plus leur poste. Seul le responsable du site assure gratuitement une permanence de 14h à 20h pour permettre aux clients de venir récupérer une des 150 voitures qui attendent encore au parking. Pour ceux qui reviennent en dehors de ces tranches horaires, il faut reconsidérer le moyen de locomotion pour rentrer.