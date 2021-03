L'annonce a été faite ce mercredi par les organisateurs.

"RDV le 3 octobre au cœur de Lyon", annoncent-ils.

✨ SAVE THE DATE ✨

Run In Lyon by Harmonie Mutuelle est de retour en 2021 !

🏃‍♀️🏃 RDV le 3 octobre au cœur de Lyon !

Tu seras là ? 😏#RunInLyon pic.twitter.com/Rl8A3LuCPt

— Run in (@RunIn) March 24, 2021