Lyon : retour sur l'année 2023 en images

A l'aube de l'année 2024, Lyon Capitale vous propose une plongée en images dans les actualités marquantes des douze derniers mois.

Il est des années qu'il est plus aisé de laisser filer que d'autres. Marquée par une actualité internationale paralysante, à Lyon, 2023 a été placée sous le signe de la contestation sociale contre la réforme des retraites. Entre Rhône et Saône, les stigmates des importantes manifestations de l'intersyndicale et des cortèges sauvages nocturnes sont toujours visibles ça et là. Le corps syndical local aussi s'en souvient, plus uni que jamais pour faire entendre sa voix, face à une oreille présidentielle qui y est souvent bien sourde.

Manifestation contre la réforme des retraites sur la place Bellecour à Lyon (@Hugo LAUBEPIN)

Une Coupe du monde de rugby salvatrice

En janvier, la tragédie de parents privés de leur fille et de frères privés de leur sœur s'est invitée dans l'actualité. En une semaine d'audience, l'affaire Axelle Dorier a révélé s'il le fallait les plaies béantes qui entachent le corps social français, permettant à certains d'exprimer sans pudeur leur passion du rejet de l'autre au motif de son nom et de sa couleur de peau. Justice est passée, mais n'a rien apaisé. La capitale des Gaules a vu aussi défiler dans ses entrailles supporteurs gallois, australiens et italiens venus assister aux rencontres de la Coupe du monde de rugby.

Quelques jours durant, les ruelles pavés du Vieux-Lyon et ses pubs ont résonné à l'international. Une respiration salvatrice dans une ville que d'aucuns imaginent se refermer sur elle-même pour quelques rues piétonnisées. Lui aurait apprécié cette effervescence, peut-être même se serait-il joint à ces bons vivants attablés au Wallace et au Betty's Bar. "Homme-ville" (Sic, Marc Lambron, académicien), Gérard Collomb a quitté les Lyonnais le 25 novembre. De droite à gauche, les hommages se sont succédés pour saluer ce grand maire de Lyon dont le temps dira s'il fût l'un des plus grands. En la primatiale Saint-Jean, le Président de la République, Emmanuel Macron a honoré la mémoire de Gérard Collomb, reconnaissant à celui qui fût macroniste avant l'heure : "Vous avez changé ma vie."

Eclaté par la réforme des retraites et la loi immigration, le "en même-temps" qui sonnait si Lyonnais, dans une ville que Gérard Collomb aura participé à faire - en partie - de concorde, semble, tout comme l'année 2023, au soir de sa vie. Avant de vous souhaiter une belle et heureuse année 2024, Lyon Capitale vous propose une rétrospective en images de ces douze derniers mois.









































