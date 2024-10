La 15e édition du festival Lumière a été lancée samedi 12 octobre en grande pompe à la Halle Tony Garnier. Jusqu’au 20 octobre, plus de 400 films seront projetés. Retour en images sur la cérémonie d’ouverture.

Tim Burton et Monica Bellucci, Hiam Habass, Alexandra Lamy…, Hommage en chanson à Michel Blanc disparu le 3 octobre, prix spécial remis au réalisateur Costa-Gavras. Samedi 12 octobre, un parterre de stars et plus de 5 000 Lyonnais étaient réunis à la Halle Tony Garnier pour la cérémonie d’ouverture de la 15e édition du festival Lumière.

Master classes, avant-premières, ou encore rétrospective sur la carrière d’Isabelle Huppert, prix Lumière 2024, jusqu’au 20 octobre plus de 400 films seront projetés dans Lyon et dans la métropole lyonnaise. Retour en images sur cette belle soirée de lancement.