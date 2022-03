Lyon : Renaud Lavillenie et Chloé Charles sensibilisent de jeunes athlètes à une alimentation saine et écoresponsable

Renaud Lavillenie et la cheffe Chloé Charles étaient à la brasserie du Lou à Lyon ce samedi. Ils ont animé un atelier culinaire de sensibilisation à de nouvelles pratiques alimentaires durables et performantes à destination de 33 jeunes athlètes.

Aux fourneaux. Samedi, le perchiste Renaud Lavillenie et la cheffe Chloé Charles ont animé un atelier culinaire à destination de 33 jeunes athlètes. En compagnie de Jean-Luc Fessard, président de l’association Bon pour le climat, et Mathieu Jouys, nutritionniste et diététicien, consultant à l’INSEP, ils ont sensibilisé leur public à des pratiques alimentaires durables et performantes.

Faire évoluer leurs habitudes alimentaires

Tout cela se déroulait dans la brasserie du Lou, à Lyon. A l'initiative de la MAIF et de la Fédération française d’athlétisme, les sportifs, tous issus du programme "Ambition 2024", ont pu bénéficier de cette animation pour s'apercevoir que la performance et un impact positif de l’alimentation sur l’environnement peuvent cohabiter. Le but était également de faire évoluer leurs habitudes alimentaires.

Le champion olympique a notamment pu faire part de son expérience vécue lors de sa longue carrière. "En tant que sportif de haut-niveau, je sais qu’adopter de nouvelles habitudes et un régime alimentaire différent peut susciter interrogations et inquiétudes. Mais il est aujourd’hui tout à fait possible de conjuguer recherche de la plus haute performance et préoccupation écologique, a commenté Renaud Lavillenie. A titre personnel, étant engagé depuis longtemps en faveur de la protection de l’environnement, cet atelier culinaire avec Chloé Charles m’a permis de conforter ma démarche et d’enrichir mes connaissances en matière d’alimentation durable. Avec un peu d’entraînement, on peut tous avoir une alimentation responsable."