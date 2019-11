Lyon : quand et où est-il interdit de manifester ce samedi à Lyon ?

Un an. Cela fait un an ce samedi que les Gilets jaunes font entendre leur voix. Un rassemblement est prévu ce samedi. La préfecture du Rhône a établi un périmètre d'interdiction de manifestation.

Ce samedi, un rassemblement est prévu à partir de 13h, place Bellecour, en plein centre de Lyon. Pour les 1 an du mouvement des Gilets jaunes "nés" le 17 novembre 2018.

Entre 700 et 1000 personnes pourraient se déplacer pour l'évènement.

Comme de nombreux samedis depuis quelques semaines, la préfecture du Rhône a établi un périmètre d’interdiction de manifester à Lyon. Cela concerne l’hyper-centre de Lyon, de 8h à 22h. Le plus commercial, le plus fréquenté, entre Terreaux et Bellecour.

"Des rassemblements susceptibles de générer d'importants troubles à l'ordre public"

Le secteur interdit comprend la rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo.

"Des appels à manifestation non déclarés ont été lancés pour le samedi 16 novembre 2019 dans le département du Rhône. Ces rassemblements sont susceptibles de générer d’importants troubles à l’ordre public. Afin de concilier ordre public, sécurité publique et liberté de circulation, le préfet du Rhône, a mis en place par voie d’arrêtés plusieurs périmètres d’interdiction de manifestations", souligne la Préfecture.