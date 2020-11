Lyon : pour leurs 2 ans, les Gilets Jaunes vont défiler samedi dans le centre de Lyon

Deux ans après le début du mouvement, des Gilets Jaunes vont défiler ce samedi 21 novembre dans les rues de Lyon. Avec un rendez-vous à 14h samedi devant le palais de justice, dans le Vieux-Lyon (Lyon 5e).

Deux ans après le début du mouvement (le samedi 17 novembre 2019), les Gilets Jaunes de Lyon et Environs appellent à un défilé revendicatif samedi dans les rues de Lyon.Le rendez-vous de départ est prévu devant le palais de justice, dans le Vieux-Lyon (Lyon 5e).

Une manifestation, "pas une commémoration"

Une manifestation est prévue et "non pas une commémoration, ce qui donnerait raison à ceux qui disent que « le mouvement est mort », mais pour un nouveau samedi de revendication, le 76e avant la fin du quinquennat Macron", précisent les Gilets Jaunes de Lyon dans un communiqué.

Les Gilets Jaunes de Lyon et Environs réclament notamment l'équité face à l'impôt, un rétablissement de l’ISF, la taxation des transactions financières mais aussi la fin des privilèges, l'accès gratuit à la santé/justice/éducation, l'égalité salariale femme/homme, et des logements décents pour tous. Ils demandent aussi une 6e République constituante et populaire, et le fameux RIC, le Référendum d’Initiative Citoyenne.