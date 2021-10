Depuis une semaine, et jusqu'au samedi 6 novembre prochain, la Ville de Lyon organise dans les parcs de la municipalité, des activités natures destinées aux enfants.

Ateliers, visites, expositions temporaires et événements divers… Pour ces vacances de la Toussaint, la Ville met en place plusieurs événements divers dans différents parcs urbains de Lyon, dont le parc de la Tête d'Or. L'occasion pour les familles et enfants de découvrir la nature et l'environnement d'un autre angle. La semaine ou bien dès ce week-end, les animations ludiques automnales organisées permettent également aux lyonnais de découvrir - ou redécouvrir - les parcs de la ville.

Dans son communiqué, la Mairie rappelle que les 400 hectares de parcs, squares et jardins de la ville de Lyon sont mis à la disposition de tous. "Autant d'opportunités de découvrir les facettes du monde vivant qui nous entoure, qu'il soit animal ou végétal".

Découvrez le programme détaillé sur le site de la Ville de Lyon.

Informations pratiques :

Inscription sur le site de Lyon Nature.

Masque obligatoire pour le/la guide et tous les participants de plus de 11 ans

Distance de 1m conseillée entre toutes les personnes présentes

Les guides auront du gel hydroalcoolique sur eux

Le catalogue des activités est adapté et réduit (consulter le catalogue)

Activités en extérieur uniquement

Les modalités de paiement :