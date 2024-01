Les policiers municipaux lyonnais vont manifester le 3 février devant la préfecture du Rhône pour dénoncer l'arrêt des négociations sur la réévaluation de leur statut.

C'est une nouvelle épine dans le pied du tout jeune gouvernement Attal. Après une manifestation de 300 policiers nationaux le 18 janvier dernier pour dénoncer le manque d'organisation en vue des Jeux olympiques et alors que les agriculteurs bloquent des autoroutes un peu partout en France, les policiers municipaux vont manifester le 3 février pour dénoncer l'arrêt des négociations concernant la réévaluation de leur statut.

Le 3 février à 14 h

A Lyon, un rassemblement est prévu à 14 h devant la préfecture du Rhône confirme Bertrand, secrétaire national adjoint du syndicat Force ouvrière. S'ils ne s'étaient - presque - pas joints à l'appel à la grève lancé au niveau national pour la soirée du Nouvel an, les policiers municipaux déplorent la rupture du dialogue depuis le remaniement du gouvernement et le départ de la ministre déléguée aux Collectivités territoriales, qui menait les négociations.

"On avait un rendez-vous prévu le 12 janvier qui a été abruptement annulé du jour au lendemain parce qu'elle n'était pas reconduite", explique Bertrand, et d'ajouter : "Nous n'avons plus aucun interlocuteur, c'est ça qui nous pousse à être plus revendicatifs." Le statut de policier municipal n'a pas évolué depuis une vingtaine d'années, "beaucoup de collègues partent avec des retraites inacceptables au vu de leur engagement", poursuit Bertrand.

Une situation qui grève l'attractivité de la police municipale. A titre d'exemple, la Ville de Lyon a décidé de revaloriser le salaire de ses agents d'environ 100 € brut par mois, mais les policiers ne seront pas concernés puisque la loi ne le permet pas. "Le maire de Lyon a fait sa part, il a la ferme volonté de nous augmenter, maintenant, on se tourne vers le gouvernement", conclut Bertrand.