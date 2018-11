Lyon : Perrin-Gilbert fait le buzz avec son discours à Collomb

Quelques instants après la réélection de Gérard Collomb, Nathalie Perrin-Gilbert (GRAM) donnait au nouveau maire de Lyon un discours haut en couleurs. Une semaine après, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Discours coup de poing pour la maire du 1er arrondissement de Lyon. Le 5 novembre, alors que Gérard Collomb retrouvait son siège de maire de Lyon, l’élu GRAM se lançait dans une tirade largement relayée, à l’égard de Gérard Collomb. Les "quinze mille bonnes raisons" pour lesquelles Gérard Collomb n’aurait pas dû revenir, la comparaison avec l’empereur Palpatine, en référence Star Wars, et le bref cours d’histoire de l’élue ont été vus à plus de 1,1 million de fois sur Facebook, où la maire du 1er a publié son discours filmé. En à peine une semaine, plus de 12 000 internautes ont réagi à la vidéo et presque 25 600 l’ont partagée.

Les réactions engendrées par le discours de Nathalie Perrin-Gilbert semblent toutes aller dans le sens des sondages précédemment publiés par Lyon Capitale : 57 % des Lyonnais interrogés dans le cadre du sondage souhaitaient que l’ancien Premier ministre laisse sa place à un autre candidat, tandis que 35 % seulement attendaient qu’il se représente. L'ex-nouveau maire de Lyon ne semble plus vraiment avoir la cote sur les réseaux sociaux.