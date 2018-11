Perrin-Gilbert : Collomb rendrait jaloux “l’empereur Palpatine”

La saga Star Wars s’est invitée dans l’un des discours de l’opposition après l’élection de Gérard Collomb ce lundi matin. Nathalie Perrin-Gilbert a invoqué la figure de l’empereur Palpatine dans sa prise de parole.

“Vous avez retrouvé votre siège de maire à la faveur d'un jeu démocratique qui rendrait le sénateur Palpatine jaloux”, a commenté la maire du 1er arrondissement, quelques instants après la réélection de Gérard Collomb comme maire de Lyon. Le personnage de Palpatine convoqué par Nathalie Perrin-Gilbert est le grand méchant “Sith” de la saga Star Wars, qui prend progressivement le pouvoir dans les épisodes I, II et III avant de devenir empereur et de faire face à la rébellion dans les épisodes IV, V et VI. La semaine dernière, l'élue d’opposition avait comparé Gérard Collomb au président algérien Bouteflika. De son côté, Gérard Collomb s'est amusé de ce discours en rétorquant : “Je vois que le retour pousse à la création littéraire.”