Source de tensions dans la Métropole de Lyon depuis l'annonce du projet de voie lyonnaise 12, la fermeture à la circulation de la montée du Chemin neuf va bien être expérimentée.

C'est désormais officiel : on ne pourra bientôt plus circuler en voiture sur la montée du Chemin neuf. Pendant au moins neuf mois et à partir de l'été 2024, la Métropole de Lyon va expérimenter la fermeture du Chemin neuf à la circulation automobile, sauf ayants droits, dans le cadre d'un nouveau plan de circulation du quartier.

Dans ce secteur reliant la colline de Fourvière au Vieux Lyon, plusieurs rues vont voir leur sens de circulation être modifié pour permettre le passage de la voie Lyonnaise 12 qui devrait relier, à terme, le 9e arrondissement de Lyon à Bron d'ici 2026 puis Saint-Priest à l'horizon 2030.

Des aménagements au cœur des critiques

Au cœur de différentes polémiques ces derniers mois, cette nouvelle "autoroute" à vélo est loin de faire l'unanimité dans la métropole. Au cœur des critiques, les aménagements nécessaires sur la voirie tout au long du tracé de cette VL 12. Si en février dernier, les Hospices Civiles de Lyon et la Métropole avaient annoncé, à travers un communiqué commun, avoir trouvé un accord sur l'aménagement de cette voie lyonnaise aux abords de l'hôpital Edouard-Herriot, ce lundi, la collectivité a donc officialisé le lancement des travaux et les modifications de circulation que ces derniers entraînent.

"Après plus d’un an de consultations et concertations avec les riverains, commerçants, scolaires, services d’urgence et de sécurité ou les différents usagers de l’axe emprunté, la Métropole de Lyon a tenu compte des retours et commentaires émis durant les précédentes consultations" explique la Métropole.

Une expérimentation pendant 9 mois

Si certains travaux, notamment aux extrémités, ne seront pas lancés avant 2026, le premier secteur concerné sera celui du 5e arrondissement de Lyon jusqu'à la place Bellecour. L'expérimentation débutera après le festival des Nuits de Fourvière, qui doit se terminer le 25 juillet. "Sur cette portion, la VL 12 emprunte des rues étroites sur lesquelles la cohabitation entre les usagers représente un fort enjeu" poursuit la Métropole. Dans certaines rues comme la rue de Trion ou encore la montée du Chemin neuf, l'étroitesse de la chaussée ne permet pas de prévoir un aménagement cyclable séparé de la circulation automobile.

"La Métropole a retenu la solution de vélorue pour son caractère mixte, qui ne requiert pas d’aménagements cyclables séparatifs. Ce dispositif nécessite de retravailler le plan de circulation automobile pour ramener le trafic automobile à un niveau compatible avec la sécurité des personnes à vélo, tout en maintenant l’accessibilité locale en voiture" estime la collectivité présidée par Bruno Bernard.

Le plan de circulation mis en place dès cet été par la Métropole de Lyon.

Ainsi, le haut de la rue de l'Antiquaille passera en sens unique et la montée du Chemin neuf sera fermée à la circulation. Une organisation de la circulation qui sera testée pendant 9 mois et qui devrait permettre de "vérifier les évolutions réelles des flux, des temps de parcours et de la sécurité sur les axes concernés et sur les axes de reports". Des annonces qui ne devraient pas calmer les critiques émises par les opposants au projet, qui craignent l'enclavement de certains quartiers, comme le 5e arrondissement de Lyon.

