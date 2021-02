Lyon : Olivier Véran annonce l’allongement de l’isolement pour les personnes contaminées

À l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi 18 février, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé que les personnes contaminées par le coronavirus devront désormais s’isoler dix jours au lieu de sept précédemment.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu le désormais traditionnel point de situation hebdomadaire sur l’épidémie en France, ce jeudi 18 février. La principale annonce du ministre a été le rallongement de la période d’isolement des personnes contaminées, qui passe de sept à dix jours, à partir de lundi. Pour les cas contacts la période reste inchangée à sept jours d’isolement.

Le ministre a rapporté que 36 % des tests positifs l’étaient au variant britannique, les variants sud-africain et brésilien en représentent 5 %. Des études montrent que ces variants sont plus contagieux, potentiellement plus longtemps, d’où la décision du gouvernement.

En France 20 000 nouveaux cas sont confirmés tous les jours la semaine passée et la tension sur les hôpitaux reste élevée avec 3 300 patients en réanimation. À Lyon, 93 % des 180 lits de réanimations sont occupés dans les HCL.