Lyon : offre spéciale, 5 euros le billet de train TER aller-retour lundi dans toute la région

Vous comptez voyager en TER lundi dans la région ? A l'occasion de la Journée du Transport Public, le billet de train TER sera à 5 euros l'aller-retour. Et ce dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette offre est mise en vente ce vendredi 18 septembre sur le site SNCF TER et sur

l’Assistant SNCF (billet non échangeable et non remboursable).

"Inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo... c’est le but de la Journée du Transport Public", explique la SNCF.