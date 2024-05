Lyon : un nouveau rassemblement pro-Palestine ce samedi

Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien organise un nouveau rassemblement pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

"Nous ne détournerons pas les yeux de Rafah !" C'est ce que clame le Collectif 69 dans un communiqué. Ce samedi 11 mai, les militants sont appelés à se rassembler sur la place Bellecour à 15 heures pour demander le cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

"Nous interpellons les autorités françaises, il faut passer aux actes", exhorte le collectif qui dénonce la violence de l'offensive menée dans la ville de Rafah depuis lundi 8 mai. Ils poursuivent : "la France et l’Union européenne doivent arrêter toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël et imposer des sanctions politiques, économiques et commerciales."

Lire aussi : Mobilisation pour Gaza : Sciences Po Lyon sera fermée jusqu'au 12 mai

Après les blocages dans les grandes écoles, les manifestations continuent en France et à Lyon pour dénoncer le conflit qui fait rage au Moyen-Orient.