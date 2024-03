Lyon : nouvelle manifestation en soutien à la Palestine ce samedi

Le cortège se rassemblera place Bellecour à 14h30.

Une nouvelle manifestation en soutien au peuple palestinien aura lieu aujourd'ui, samedi 9 mars, à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 14 h 30, place Bellecour.

Les organisateurs du Collectif 69 demandent un "cessez-le-feu total et permanent, l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien, la levée durable du blocus de Gaza, la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël et de toute coopération militaire et sécuritaire, ainsi que des sanctions contre Israël".

Cette marche a lieu dans le cadre d'un appel national.

30 000 morts en cinq mois

D'après les observateurs internationaux, 30 717 personnes, dont plus de 5 350 enfants et au moins 3 250 femmes, seraient décédés dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Près de 72 156 personnes, dont 12 300 enfants, auraient été blessées.