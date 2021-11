Lyon : métro en panne à Bellecour, la ligne A coupée entre Perrache et Charpennes

La circulation du métro A est compliquée ce jeudi soir à Lyon.

En raison d'une panne à la station de métro Bellecour, le métro A ne circule plus entre Perrache et Charpennes. Les arrêts Perrache, Ampère, Bellecour, Cordeliers, Hôtel de Ville, Foch et Masséna ne sont pas desservis actuellement.

La circulation est uniquement assurée entre Charpennes et Vaulx-en-Velin-La Soie.

La reprise du trafic est prévue à 19h, estiment les TCL.