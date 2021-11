Lyon : le vainqueur du Bocuse d'Or Davy Tissot présidera le jury des championnats du monde de pâté-croûte

Le Lyonnais Davy Tissot, Meilleur ouvrier de France et vainqueur du Bocuse d'Or sera président du jury de la finale du meilleur pâté-croûte.

Le championnat du monde de pâté-croute verra s'affronter 13 candidats le 29 novembre prochain à Lyon. Et c'est le Lyonnais Davy Tissot, que l'on ne présente plus - Meilleur ouvrier de France et vainqueur du Bocuse d'Or - qui présidera le jury de la finale de cette 12e édition.

Les treize finalistes s'attaqueront au titre de champion, devant un jury également composé de :

Daniel Leron, MOF cuisinier

Yvonne Christensen, Propriétaire Geranium*** - Danemark

Jocelyn Deumie, chef exécutif Rougié

Karen Torosyan, chef cuisinier* et Champion du Monde de Pâté-Croûte 2015 - Belgique

Vincent Guerlais, chef pâtissier et chocolatier, Président Relais Desserts

Christophe Paucod, chef cuisinier* à Tokyo - Japon

Philippe Bernachon, chef pâtissier et chocolatier

Mathieu Viannay, MOF cuisinier**

Michel Chapoutier, vigneron de la Vallée du Rhône

Sébastien Bouillet, chef pâtissier et chocolatier

Christophe Raoux, MOF cuisinier

Frédéric Vardon, chef cuisinier*

Franck Reynaud, chef cuisinier* - Suisse

Pour rappel, deux chefs lyonnais peuvent encore prétendre au titre de champion du monde de pâté-croute. Le nom des 13 finalistes est à retrouver ici.