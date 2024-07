Lyon : manger un burger à 10 steaks, le défi lancé par ce nouveau fast-food

Un nouveau concept de burger food a ouvert ses portes ce samedi 20 juillet dans le 9e arrondissement de Lyon. Si des burgers classiques sont proposés, les plus gourmands peuvent engloutir un burger à...10 steaks.

Allez-vous avoir encore une faim de loup après votre passage au restaurant Dangerous ? Cette nouvelle adresse, située au 42 rue de la Claire, dans le 9e arrondissement, propose des burgers à plusieurs étages. "L’Extrême burger", produit phare de l’enseigne et qui pèse un peu plus d’un kilo, est composé de 10 steaks, de tenders (morceaux de poulet frit) et de bacon. Pour les petites faims, des burgers plus standards sont proposés, avec un seul steak.

Prix compris entre 9 euros et 36 euros

Si l’on ne connaît pas encore les tarifs officiels de la carte, les prix oscillent entre 8,90euros pour le burger classique (le low danger) et 35,90 pour le burger à plusieurs couches.

"Privilégiez la bonne bouffe plutôt que la malbouffe"

Lors du conseil municipal en mai dernier, ​​la mairie souhaitait réguler l'installation de fast-foods dans son centre-ville pour privilégier la "bonne bouffe" plutôt que la "malbouffe" et défendre le patrimoine local.

"En matière d'alimentation, Lyon a un patrimoine à défendre" avait affirmé le maire écologiste de la ville, Grégory Doucet. Il lancera à l’automne prochain des assises du commerce et de l'artisanat.

