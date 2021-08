Lyon : l’OL honore la mémoire de son ancien entraîneur Gérard Houllier avec une fresque géante

Le 5 août 2021, l’artiste savoyard Graffmatt terminait une fresque en hommage à Gérard Houllier, l’ancien entraîneur du club décédé en 2020. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP) /

Décédé à la fin de l’année 2020, Gérard Houllier avait entraîné l’Olympique Lyonnais entre 2005 et 2007 avant de revenir épauler Jean-Michel Aulas en 2016. Le club a décidé de lui rendre hommage en faisant peindre une grande fresque à son image sur un mur du Groupama Stadium.

Personnage emblématique de l’Olympique Lyonnais, disparu en décembre 2020 à l’âge de 73 ans, a laissé son empreinte sur le club lors de son passage en tant qu’entraîneur entre 2005 et 2007 et plus tard, à partir de 2016, comme "conseil extérieur" du président de l’OL Jean-Michel Aulas.

Jeudi 5 août, une fresque représentant son visage et reprenant les couleurs du club était en cours de finalisation sur l’un des murs d’enceinte du Groupama Stadium, à Décines-Charpieu, rapporte l’AFP. L’agence de presse précise que l'oeuvre réalisée par l'artiste savoyard Graffmatt doit être inaugurée officiellement en septembre, selon l'Olympique Lyonnais.

L'OL, Liverpool, le PSG, des clubs marqués par son passage

Un hommage géant, pour l’homme avec qui le club a conquis deux titres de champion de France et deux Trophées des champions. Avant son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Gérard Houllier avait également laissé de beaux souvenirs au Paris Saint-Germain avec qui il a remporté le premier titre de champion de France du club de la capitale, en 1986, mais aussi à Liverpool, en Angleterre, entre 1998 et 2004. Sur la seule année 2001, il a gagné avec les Reds la coupe de l'UEFA, la coupe d'Angleterre, la coupe de la Ligue, la Supercoupe d'Europe et le Charity Shield (trophée des champions).

