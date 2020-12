OL - Football : décès de Gérard Houllier, l'hommage de Thierry Braillard

L'ancien adjoint aux sports à la ville de Lyon et ancien secrétaire d'Etat chargé des sports (2014-2017), Thierry Braillard a tenu à rendre hommage à Gérard Houllier, l'ancien entraîneur de l'OL décédé lundi à l'âge de 73 ans.

Il a bien connu Gérard Houllier. L'ancien adjoint aux sports à la ville de Lyon et ancien secrétaire d'Etat chargé des sports (20014-2017) a tenu à rendre un hommage appuyé à l'ancien sélectionneur des Bleus et entraîneur de l'Olympique lyonnais décédé à l'âge de 73 ans. "J'ai eu la chance de partager des moments exceptionnels avec Gérard Houllier, indique-t-il. C'était une personnalité très affable, très ouverte. Il avait beaucoup d'intelligence et un sens aigu de la technique du football. Il partageait beaucoup de choses. C'est pour cela que de nombreuses personnes sont très peinées par sa disparition. C'est une triste nouvelle."

Et de conclure : "Au-delà du football, il avait de vraies valeurs humaines."