Lyon : l’homme qui avait mis KO un policier dimanche condamné à un an de prison

Dimanche 29 août, un policier municipal a été violemment agressé lors d'un contrôle routier quai de la Pêcherie dans le 1er arrondissement de Lyon. L’agresseur en question, un ancien boxeur, a été condamné à un an de prison dont 4 mois avec sursis.

Jugé en comparution immédiate, après avoir agressé plusieurs policiers et mis KO d’un coup de poing l’un d’entre-eux, qui avait dû être transporté à l’hôpital, un homme de 23 ans a été reconnu coupable le tribunal judiciaire. Selon le parquet de Lyon, il a été condamné à "un an d’emprisonnement, dont quatre mois assortis d’un sursis probatoire avec mandat de dépôt".

Contrôlé en état d’ébriété au volant de son véhicule, dimanche 29 août au matin, cet ancien boxeur professionnel s’était rebellé lors de son interpellation, refusant qu’on lui passe les menottes aux poignets. À la barre du tribunal, il a confié avoir un problème avec l’alcool et s’est excusé à plusieurs reprise auprès du policier municipal blessé. En plus de sa peine de prison, il devra payer des dommages et intérêts aux policiers qui se sont constitués partie civile et suivre des soins.

Lire aussi : Lyon : un policier violemment agressé dimanche matin en plein centre de Lyon