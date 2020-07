Lyon : les voleurs de colis et de clés tombent à cause d'un témoin

Deux hommes de 44 et 33 ans ont été arrêtés pour avoir volé des colis et des clés laissées dans des boîtes aux lettres du 3e arrondissement.

Deux Lyonnais âgés respectivement de 44 ans et de 33 ans ont été arrêtés lundi à 9h10 et mardi à 11h00 à l’hôtel de police après leur convocation. Le 13 février dernier, après le vol d’une clé d’appartement laissée dans une boîte aux lettres d’un immeuble de la rue Jean-Sarazin les deux suspects étaient suivis par un témoin qui les voyait ouvrir des boîtes aux lettres de plusieurs adresses dans le 3e arrondissement de Lyon. La fouille du véhicule de l'un d'eux permettait de retrouver des dizaines d'objets neufs pouvant venir de colis volés ainsi que de plusieurs objets provenant de vols (bijoux, appareil photo...).

Durant leur incarcération pour la première affaire l’enquête s'est poursuivie et a permis de retrouver les propriétaires de certains objets volés. Des images de vidéosurveillance et des traces ADN ont permis de les confondre sur deux autres vols par effraction commis en mai 2016 et en août 2019. Les deux suspects ont nié les faits durant leur audition. Ils ont été laissés libres avec convocation par officier de police judiciaire le 10 février 2021.