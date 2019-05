Lyon : les trottinettes Lime “bridées” à 8 km/h dans les zones piétonnes

Dans certaines rues fréquentées de Lyon, les trottinettes électriques en libre service vont automatiquement se brider à 8 km/h au lieu de 25 km/h.

Selon le journal Le Progrès, Lime, le premier opérateur de trottinettes en libre service arrivé à Lyon, a annoncé que ses deux roues seront bridées à 8km/h dans les zones piétonnes. Cette réduction concerne les rues Saint-Jean, rue de la République, rue Mercière, rue Moncey et rue Victor-Hugo. La trottinette se mettra automatique en mode vitesse réduite puis autorisera à passer à 25 km/h une fois la rue terminée. Dans les faits, il était déjà difficile de rouler vite dans les rues pavées comme la rue Saint-Jean et la rue Mercière. Cette réduction devrait avoir surtout pour effet d’écarter le trafic de trottinettes électriques de ces artères commerciales.

Il est impossible de laisser sa trottinette sur les ponts, la place Bellecour, la place des Jacobins, la place Saint-Jean, la place des Terreaux, le parc de la Tête d’Or et le parc Blandan, ajoutent nos confrères. Selon nos informations, Lime a décidé d'interdire également le stationnement sur les berges du Rhône, notamment pour éviter que certains décident de les jeter dans le fleuve. De nombreux cadavres de trottinettes ont déjà été repéchés par les pompiers de la ville. De même, les trottinettes de la marque ne sonneront plus entre 22h et 6h du matin. Lime est pour le moment le seul opérateur à mettre en place ces restrictions.

Comme nous l'écrivions ce mercredi, la ville de Lyon va mettre en place une taxe d'occupation de l'espace public pour les véhicules en libre service. Les opérateurs qui proposent des trottinettes électriques devront s'acquitter de 30 euros par an et par deux roues dont on estime le nombre à plus de 5000 actuellement à Lyon.