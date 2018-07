Lyon : les résultats finaux du bac enfin dévoilés

Les épreuves du second groupe sont enfin terminées, l’académie de Lyon affiche 31 353 bacheliers soit un taux de réussite de 88,7 % contre 88,5 % pour la session 2017.

Bac général : la filière ES a le meilleur taux de réussite

À l’issue du second groupe d’épreuves, le bac général a un taux de réussite de 91 %, soit une augmentation de 0,5 point par rapport à 2017. C’est la filière ES qui a le taux de réussite le plus élevé avec une hausse de 1,7 point, le taux de réussite de la filière S est relativement stable (-0,1 point) et celui de la filière L a diminué de 0,4 point. Le taux de réussite des filles est de 92,1 % alors que celui des garçons est de 89,5 %. 54,4 % des candidats ont obtenu des mentions.

Bac technologique : le taux de réussite global en baisse

Le taux de réussite du bac technologique 2018 est de 87,2 %, soit une baisse de 1,8 point. C’est les filières STI2D, STMG et ST2S qui connaissent les plus nettes baisses. Les candidats STL, moins nombreux, ont aussi connu une baisse avec un taux de réussite de 93,3 %. Le taux de réussite des filles est également supérieur à celui des garçons (89,1 % contre 85,6 %). 38,5 % des candidats ont obtenu des mentions.

Bac professionnel : un taux de réussite en progression

85 % des candidats ont obtenu leur bac professionnel, contre 83,6 % en 2017, soit une progression de 1,4 point. La filière production atteint un taux de réussite 82,5 %, soit une progression de 2,4 points et, pour la filière service, 87,1 % des candidats ont obtenu le fameux sésame. 87,7 % des filles ont réussi contre 83,1 % des garçons.

Le Rhône affiche le meilleur taux de réussite

Dans les trois départements, c’est le Rhône qui a une évolution positive de taux de réussite, qui atteint 89 %, soit une augmentation de 0,7 point. Le département de la Loire affiche un taux de réussite de 88,1 %, avec une diminution de 0,4 point par rapport à 2017. Enfin, dans l’Ain, 88,6 % des candidats ont leur bac, soit une baisse de 0,4 point.

