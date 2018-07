Quels résultats pour les Bac S, ES, L, Pro et Techno à Lyon ?

La réussite au baccalauréat est en augmentation cette année à Lyon, dans le Rhône, la Loire et l’Ain, même si certaines séries notamment les S et les L observent une baisse du taux de réussite.

Dans l'ensemble des séries après le premier groupe d'épreuve, la réussite est en légère hausse cette année avec 79,4 % des candidats admis contre 79,2 % en 2017. Ainsi, l’académie de Lyon compte à ce jour 28 058 nouveaux bacheliers et 4 852 candidats soumis au second groupe d’épreuves.

Bac général, ça augmente en ES, pas en S et L

Cette hausse est même de 0,7 % pour les bacheliers de la filière générale qui sont 81,4 % à avoir eu le baccalauréat ce vendredi. 13,6 % des candidats ont été admis en rattrapage. L'augmentation de la réussite cette année notamment due à la série économique et sociale ou la réussite a progressé de 3,9 points après une forte baisse en 2017. Le taux de réussite a en revanche diminué dans les séries littéraire (-1 point) et scientifique (-0,9 point). Du côté de la différence homme/femme, 82,8 % des femmes ont eu leur bac contre 79,6 % des garçons. Un écart qui s’est creusé de 2 points en un an. Enfin sur les 19 214 présents au baccalauréat général, on compte 2 441 mentions "Très Bien", 3 342 mentions "Bien" et 4 658 mentions "Assez Bien". Au total, 54,3 % des présents obtiennent une mention (pour 53,5 % en 2017).

Ça baisse du côté du baccalauréat technologique

Pour le baccalauréat technologique, le taux de réussite est de 75,2 %, soit 2,3 points de moins qu’en 2017. La série STMG enregistre une nette baisse (-3,2 points) de son taux de réussite, qui s’établit à 69,1 %, de même que la série STI2D (79,2 % de taux de réussite, en baisse de 3,7 points). Du côté de la série STL les résultats sont relativement stables (83,7 %, soit -0,3 point). La proportion de candidats soumis au rattrapage est de 18,5 %. Dans ces filières le taux de réussite des filles (77,6 %) reste supérieur à celui des garçons (73,2 %). Sur les 7 741 présents au baccalauréat technologique, on compte 150 mentions "Très Bien", 767 mentions "Bien" et 2 063 mentions "Assez Bien". Au total 38,5 % des présents obtiennent une mention (-1,6 point par rapport à 2017).

Résultat en hausse pour le Bac pro

Enfin concernant baccalauréat professionnel (résultats partiels) le taux de réussite est en augmentation par rapport à 2017 avec 78,7 % (77,4 % en 2017). 9,6 % des candidats sont admis en rattrapage. La réussite a progressé dans le domaine de la production (76,1 % de réussite, soit +2,5 points) et est relativement stable dans le domaine des services (80,9 % de réussite, soit + 0,2 %). Le taux de réussite des filles (81,9 %) demeure supérieur à celui des garçons (76,4 %).On compte 169 mentions "Très Bien", 998 mentions "Bien" et 2 549 mentions "Assez Bien". Au total, 44,2 % des présents obtiennent une mention (pour 44,0 % en 2017).

Le Rhône et l’Ain devant la Loire

Département par département, c'est dans le Rhône et l'Ain que le taux de réussite est le meilleur avec respectivement 79,7 % contre 78,3 % dans la Loire. Dans le Rhône, le taux de réussite est de 79,7 % (+0,5 point), soit 16 936 nouveaux bacheliers, 9 580 au baccalauréat général (82,3 % de réussite), 3 536 au baccalauréat technologique (75,4 %) et 3 820 au baccalauréat professionnel (77,8 %). Dans l’Ain le taux de réussite de 79,7 % (-0,2point), soit 4 690 nouveaux bacheliers, dont 2 728 au baccalauréat général (82,2 % de réussite), 973 au baccalauréat technologique (70,7 %) et 989 au baccalauréat professionnel (83,0 %). Pour finir, dans la Loire le taux de réussite est de 78,3 % (-0,4 point), avec 6 432 nouveaux bacheliers, dont 3 332 au baccalauréat général (78,3 % de réussite), 1 313 au baccalauréat technologique (78,4 %), et 1 787 au baccalauréat professionnel (78,3 %).