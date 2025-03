Jeudi 13 mars, les professionnels de l'hébergement organisent une manifestation pour "la mise à l'abris immédiate de toutes les personnes à la rue." Le cortège partira de l'hôtel de la Métropole de Lyon (3e) à 13h.

Malgré l'annulation de l'expérimentation de la Préfecture du Rhône quant à l'hébergement d'urgence, le collectif hébergement en danger manifestera le 13 mars prochain. "Le droit au logement et à l’hébergement n’est pas respecté et toujours remis en cause", rappelle le collectif. Hébergement en danger, composé de professionnels accompagnants de personnes en situation de précarité lié au logement et à l'hébergement, dénonce "une atteinte à la dignité, des traitements inhumains et dégradants." Une dénonciation justifiée par les plus de 14 000 personnes en attente d'hébergements et les plus de 84 000 en attente d'un logement social recensées dans le Rhône.

A travers cette manifestation, les professionnels de l'hébergement revendiquent : "un nombre suffisant d'hébergements pour permettre une mise à l'abris immédiate de toutes les personnes à la rue", "un arrêt des expulsions et des remises à la rue à la fin de la trêve hivernale" et "la création de logements plus abordables." Le cortège partira à 13h de l'hôtel de la Métropole de Lyon (3e) le jeudi 13 mars.

Lire aussi :