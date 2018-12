Lyon : les pickpockets plus présents dans le métro, vols en hausse

Depuis la rentrée, et à l'approche des fêtes, les pickpockets se font plus nombreux dans le métro de Lyon. Les chiffres des vols à la tire sont en hausse pour cette année 2018.

Mercredi 12 décembre à la station de métro Lyon Bellecour, deux individus volent le téléphone portable d'une passagère, ils sont arrêtés par la police quelques minutes plus tard. Le lendemain, dans la même station, la scène se produit à nouveau, avec cette fois-ci trois individus qui vole un smartphone avant d'être interpellé.

Selon nos informations, le nombre de vols à la tire sur le réseau transports en commun semble être en hausse pour cette année 2018 (en attendant la consolidation des chiffres en fin d'année). 1 454 vols ont ainsi été recensés sur le réseau ces 11 derniers mois. Par ailleurs, selon une source policière, depuis la rentrée, et à l'approche des fêtes de fin d'année, les pickpockets se font plus nombreux à Lyon, voire plus audacieux. Plusieurs éléments entrent en cause : les réseaux tournent en France, et Lyon est régulièrement ciblé autour du 8 décembre et des fêtes de fin d'année, les rames sont plus chargées les week-end avec les courses de Noël, enfin les usagers sont moins attentifs, à cause de la fatigue qui s'est accumulée, ou sont chargés de paquets et font moins attention à d’éventuels pickpockets (avec également une augmentation du nombre de sacs abandonnés ou oubliés sur le réseau constatés en 2017).

Les smartphones ciblés

De son côté Keolis, qui exploite le réseau TCL, renforce la pédagogie, avec des annonces sonores en français et anglais dans les stations de métro, des messages diffusés sur les écrans dans les trams et bus équipés, ainsi qu'une vidéo qui est diffusée sur iTCL et les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Il est aussi important de porter systématiquement plainte pour permettre le suivi. Dès lors, à l'approche des fêtes de fin d'année, la vigilance doit rester de mise. Les pickpockets ne manquent pas de méthodes (lire ici) et les smartphones restent l'une des cibles préférées des voleurs dans le réseau.

SYTRAL_Securite_Video_V5_720p_VoixOff from iTCL Keolis on Vimeo.