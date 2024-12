Lyon : les Petits Frères des Pauvres cherchent des bénévoles

A l'approche de noël, l'association Petits frères des Pauvres organise plusieurs actions, permettant aux personnes âgées isolés de passer de meilleures fêtes. Afin d'être le plus efficace possible, l'association cherche des bénévoles pour les 24 et 25 décembre.

Si Noël rime avec moments conviviaux pour certains, il peut également être synonyme de solitude pour d'autres. Avec 530 000 français de plus de 60 ans, en situation de mort sociale, l'association Petits Frères des Pauvres oeuvre chaque année, afin de lutter contre cet isolement.

Pour renforcer ses équipes lors du 24 et 25 décembre, l'association créée il y a plus de 70 ans appelle aux bénévoles. Parmi les actions proposées, il est possible de prendre part à la visite d'une personne âgée isolée à son domicile, accompagné d'un cadeau. Il est également possible de participer à l'un des repas de noël organisé par l'association, ou d'assurer le trajet des participants à celui-ci en tant que "bénévole-chauffeur."

Pour obtenir plus de renseignements ou s'inscrire, rendez-vous sur le site de l'association ici.

