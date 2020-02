Lyon : les méthodes des voleurs de poussettes, nouvelles cibles actuelles

On connaissait le problème des vols de vélos à Lyon, mais depuis quelques mois, ce sont les poussettes qui sont également ciblées par les voleurs. Leur méthode est bien rodée et ceux qui achètent une poussette d'occasion peuvent prendre également un risque.

Faudra-t-il finir par mettre un antivol sur sa poussette à Lyon, comme c'est déjà le cas avec un vélo ? Depuis plusieurs jours, les policiers du Rhône avertissent les parents sur les réseaux sociaux. Les vols de poussette se multiplient en ville, notamment dans le deuxième arrondissement (lire ici). Les policiers conseillent de faire attention à tout comportement suspect et d'appeler le 17 en cas de doute. Et effectivement, comme pour un vélo, ils expliquent qu'il est important de sécuriser sa poussette avec un antivol, même à l'intérieur de la crèche, garderie, hall d'immeuble...

Des repérages devant les lieux stratégiques

Le mode opératoire de ces voleurs est aujourd'hui bien rodé. "Ils attendent à proximité des crèches et surveillent les cibles potentielles, souvent des parents avec des poussettes haut de gamme comme la marque Yoyo", confie un policier à Lyon Capitale, "Ce sont parfois des femmes avec de jeunes enfants dans les bras, ce qui permet de ne pas éveiller les soupçons", complète-t-il.

Une fois que la cible est entrée dans la crèche et a posé la poussette dans le lieu dédié, le voleur en profite pour entrer et repartir avec. Si les lieux sont sécurisés par une porte automatique, il attend qu'un autre parent arrive. Là encore, l'enfant est utilisé pour ne pas éveiller le moindre soupçon et pour se glisser à l'intérieur du bâtiment comme si de rien n'était. En plus de mettre un antivol, il est donc conseillé de faire attention à ne pas laisser entrer d'inconnus avec soi.

Attention lors de l'achat d'une poussette d'occasion

Une fois volées, les poussettes sont rapidement revendues via des sites de petites annonces en ligne avec paiement en liquide. Les modèles ciblés sont les plus chers et les plus recherchés pour maximiser les profits. Par ailleurs, dans ce contexte à Lyon, pour ceux qui seraient tentés d'acheter une poussette d'occasion, il peut être pertinent de demander la facture d'origine au vendeur, ainsi qu'une lettre de session. Si la poussette a été volée, les acheteurs peuvent se retrouver accusés de recel. Heureusement, le principe de bonne foi est pris en compte dans le cadre de ce genre d'affaires (demander une facture lors des échanges permet aussi de renforcer cela).