Lyon : les lignes T1 et T4 fortement perturbées

Une panne électrique perturbe actuellement les lignes T1 et T4 en ce dimanche 21 avril. La reprise est attendue pour 15h30.

Attention si vous devez prendre les transports en commun. Les lignes de tramways T1 et T4 sont fortement perturbées en raison d'une panne électrique.

La ligne T1 est coupée en deux parties et circule uniquement de Debourg à Place des Archives, puis de Quai Claude Bernard à Thiers-Lafayette. La station Perrache et les stations de Collège Bellecombe à IUT Feyssine ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

La ligne T4, quant à elle, circule uniquement des stations Hôpital Feyzin Vénissieux à Thiers-Lafayette. Les stations de La Doua-Gaston Berger à College Bellecombe ne sont plus desservies.

La reprise est estimée à 15h30 d'après les TCL.

T1 - 14h34 - Circule de Debourg à Place des Archives puis de Quai Claude Bernard à Charpennes Charles Hernu -Reprise estimée 15h30 - Panne électrique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) April 21, 2024