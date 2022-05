Supporters et joueuses de l'OL ont célébré ensemble la victoire en finale de Ligue des champions.

Ce dimanche 22 mai vers 17h15, les joueuses de l'Olympique lyonnais ont pu commémorer leur tout nouveau titre en Ligue des champions avec les supporters. Les joueuses de Jean Michel Aulas avait en effet rendez-vous en mairie de lyon pour une réception en leur honneur.

En marge de cette célébration avec le maire, Grégory Doucet, les Fenottes sont apparues sur l'un des balcons de l'hôtel de ville, côté Opéra, pour chanter avec les supporters et leur présenter la coupe. Les "ahou" et chants en l'honneur de l'OL ont parcouru la place durant le longues minutes, notamment entonnés par Selma Bacha et Wendie Renard.

Hier, les Lyonnaises se sont imposées face à Barcelone (3-1) en finale de Ligue des champions et ont ainsi remporté leur huitième titre européen.