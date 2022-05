L'Olympique lyonnais s'est imposée en finale de la Ligue des champions face à Barcelone (3-1). Elles conquièrent leur huitième coupe d'Europe ! La coupe est attendue à Lyon dans la nuit.

Grâce à des buts d'Amandine Henry (6e), Ada Hegerberg (23e) et Catarina Macario (33e), l'Olympique lyonnais a dominé les tenantes de la Ligue des champions, ce samedi 21 mai à Turin. Durant cette finale de coupe d'Europe à Turin, les Lyonnaises ont su profiter de leurs occasions en première mi-temps et n'ont concédé qu'un but par Putellas (41e).

En deuxième période, les joueuses coachées par Sonia Bompastor ont assuré l'essentiel se montrant solides face à des joueuses de Barcelone maladroites. Les Lyonnaises ont pu compter, aussi, sur leur gardienne Cristiane Endler auteure de quelques arrêts durant cette rencontre.

Ce nouveau succès sur la scène européenne, le huitième, marque le retour des Lyonnaises au meilleur de leur forme, après une saison 2020-2021 sans titre. Les supporters restés à Lyon devraient fêter cette victoire dans la nuit, au retour des joueuses.