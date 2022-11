Lyon : les fissures de l’école Saint-Exupery réparées par précaution

Après les inquiétudes émises par des parents d’élèves des travaux vont être menés sur la façade de l’école Saint-Exupery dans le 3e arrondissement. Les enfants seront déplacés dans une école du 6e le temps des réparations.

Des fissures sur la façade de l’école maternelle Antoine de Saint-Éxupéry suscitent l’inquiétude des parents d’élèves qui se font entendre dans la presse depuis plusieurs jours. Apparues en 2018 sur le mur intérieur de l’une des classes de l’établissement du 3e arrondissement, les fissures se seraient accélérées ces derniers mois.

Les enfants transférés dans le 6e

Pressée d’intervenir par les parents d’élèves et en s’appuyant sur un rapport établi par la Direction de la sécurité et prévention qui suit l’évolution du phénomène depuis plusieurs mois, la mairie a décidé de mener des travaux par mesure de précaution. La municipalité précise toutefois qu’à ce jour aucune mise en péril du bâtiment n’est avérée.

Les travaux seront lancés en fin d’année et les 80 enfants de l’établissement seront transférés à partir du 5 décembre dans les murs de l’école Jean Jaurés dans le 6e arrondissement. Ils y seront accompagnés par les équipes pédagogiques et d’animation de leur école et un service de navette scolaire sera mis en place pour les transporter sur place.