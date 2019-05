Lyon : les "femmes Gilets jaunes" manifesteront ce dimanche

Après la manifestation "nationale" des Gilets jaunes ce samedi à Lyon, c’est au tour des "femmes Gilets jaunes" de manifester ce dimanche dans les rues de la métropole.

Justice sociale, fiscale et lutte contre les féminicides : les femmes Gilets jaunes prendront la rue ce dimanche à 14h au lendemain de la manifestation nationale de ce samedi. Le coup d’envoi sera donné devant le Palais de justice historique de Lyon dans le 5e arrondissement. La manifestation a été déclarée, et passera par les 5e, 6e et 3e arrondissements ainsi que par la Presqu’Île. Au-delà des revendications habituelles des Gilets jaunes, ce cortège entend également dénoncer les violences faites aux femmes, ainsi que la politique d’allocations familiales du gouvernement. Pour l'heure, un millier de personnes se sont déclarées intéressées par l'évènement sur les réseaux sociaux.